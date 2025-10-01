【カドコミ新人月例漫画賞「群青杯（ぐんじょうはい）」新設】 10月1日応募開始 【拡大画像へ】 KADOKAWAは10月1日より、マンガサイト「カドコミ」にて初の新人月例漫画賞「群青杯（ぐんじょうはい）」を新設する。未発表のオリジナル作品であれば、ジャンル・想定読者層を問わず、一般的なヨコ読み形式マンガでの応募が可能。 「群青杯」の特長は、受賞の可能性が2度あること。月例賞で