「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース１０−５レッズ」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースがポストシーズン球団タイ記録となる１試合５発でレッズに大勝。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「ショウヘイのホームランは本当に大きかったと思う」と語り、「彼は（ポストシーズンで）集中力が研ぎ澄まされて、打席の質も高くなる。それこそがこの球団、この組織と契約した理由だ。こういう試合で異次元の才能を見せる