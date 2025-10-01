[9.30 U-20W杯GL第2節 日本 2-0 チリ サンティアゴ]2試合連続でPKを沈め、チームを勝利に導いた。U-20日本代表DF市原吏音(大宮)は4万人を超える開催国チリのサポーターにも「人が多ければ多いだけ好き」と笑顔を見せた。前半31分、試合が大きく動いた。日本はFW高岡伶颯が敵陣内でファウルを誘発した。今大会で試験導入されている監督によるリクエストでビデオ判定が行われる『フットボール・ビデオ・サポート(FVS)』を相手指