ゆうちょ銀行に再評価余地が指摘されている。大和証券は３０日、同社株の投資判断「２（アウトパフォーム）」を継続するとともに、目標株価を１８００円から２０００円に引き上げた。２６年３月期の連結純利益は前期比１３．４％増の４７００億円と会社計画の達成を予想。２７年３月期の同利益は５５００億円を見込む。日銀による利上げと米国の利下げのいずれもが業績にとっての好材料とし、２６年以降の米国での利下げ期