横浜F・マリノスは1日、中部大(現3年)MF樋口有斗の2026シーズン加入内定を発表した。樋口はクラブを通じ、「2026シーズンより横浜F・マリノスに加入することになりました、中部大学の樋口有斗です。プロサッカー選手になるという一つの目標を、横浜F・マリノスという歴史あるクラブでスタートできることを誇りに思います。これまで支えてくれた家族、共に切磋琢磨したチームメイト、そして自分を成長させてくださった指導者の