【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Kis-My-Ft2二階堂高嗣、令和ロマン松井ケムリ、timelesz猪俣周杜が出演する『ニカゲーム』が、テレビ朝日のバラエティゾーン『バラバラ大作戦』の新番組として、10月1日深夜より待望のレギュラー放送がスタートする。 ■『レギュラー放送直前SP』も、TVer総合ランキングでトップ10入り！ サンドウィッチマンとKis-My-Ft2がMCを務めるバラエティ『10万円