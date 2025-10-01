大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪が9月30日（火）、11月のホームゲームのイベント詳細を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 11月1日（土）と2日（日）に行われるSVリーグ男子第2節 東京グレートベアーズ戦では、『SUNBIRDS OPENING MATCH』を開催。Asueアリーナ大阪を会場に、大阪での開幕を彩るスマホライトステッカー