東京・歌舞伎町や銀座などで活動する風俗スカウトグループ「オンライン」のリーダーの男が逮捕されました。警視庁によりますと風俗スカウトグループ「オンライン」代表の重松卓容疑者は2022年当時23歳の女性をさいたま市の性風俗店に斡旋した疑いがもたれています。「オンライン」は主に関東の風俗店に女性を斡旋することで、店から紹介料を得ていて、グループを立ち上げてからおよそ11年間で5億4000万円以上を売り上げていたとみ