◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（1日、東京ドーム）前日の試合で勝利投手となり、日米通算200勝を達成した巨人の田中将大投手。その偉業を祝って、続々と東京ドームに関係者からの花が届けられています。同学年の前田健太選手や、広島の秋山翔吾選手に加え、楽天の関係者などが名を連ねていますが、中でもシアトル･マリナーズのイチロー氏からの花にはドーム関係者も驚きの声をあげていました。