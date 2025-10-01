俳優の本田響矢が9月30日に自身のInstagramを更新。メガネ姿のオフショットを公開した。【映像】賀来賢人、子どもにもみくちゃにされる姿 9月22日に、ザテレビジョン・ドラマアカデミー賞で最優秀助演男優賞を受賞したことを報告した本田。投稿には笑顔の写真が添えられており、ファンからは「おめでとうございます」「本当に嬉しいっ!!!!」「これからの更なる活躍を期待しています」などのコメントが寄せられていた。