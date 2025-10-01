YOSHIKIがサウジアラビア・アルウラにあるユネスコ世界遺産「Hegra（ヘグラ）」で11月20日（現地時間）に特別公演を行う。本公演＜Hegra Candlelit Classics＞は、約2000年前に築かれた古代墳墓群を背景に、数千本のキャンドルが灯る幻想的な舞台で行われ、YOSHIKIはヘッドライナーとしてステージのトリを飾る。前半にはグラミー賞にノミネートされた経歴を持ち、世界各地のフェスティバルで称賛を浴びてきた世界的トランペッター