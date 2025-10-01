BE:FIRSTの10月29日にリリースされる初のベストアルバム『BE:ST』に収録される新曲「Stay Strong」が、JUNONが出演する12月5日公開の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレーカー』の主題歌に決定した。「Stay Strong」は本映画の主題歌として書き下ろされた楽曲。SKY-HIとともに、藤井風や米津玄師をはじめとする数々のアーティストへの楽曲提供・アレンジを手がけ、本作の劇中音楽も担当する音楽プロデューサー・Yaffleが共同プロデ