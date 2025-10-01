イングランド・チャンピオンシップのバーミンガムに所属するＦＷ古橋亨梧（３０）への懐疑的な見方が強まっている。古橋はスコットランド・プレミアリーグのセルティックで得点を量産し、１月に自身初の欧州５大リーグ挑戦となるフランス１部レンヌ入り。しかしこれが大失敗となり、出場機会を勝ち取れず。新シーズンはバーミンガムで出直しとなったが、リーグ戦で無得点が続いている。英メディアは「バーミンガム・ライブ」