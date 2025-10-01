【モデルプレス＝2025/10/01】YouTuber・さくらが9月30日、自身のInstagramを更新。ナイトプールでのビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】インスタフォロワー100万超、セクシービキニ姿◆さくら、ナイトプールで美ボディ披露さくらは「夏の最後にナイトプール」とプールサイドでの写真を投稿。黒のビキニ姿でプールを楽しむ姿が収められている。この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「美しい」「大人