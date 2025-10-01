【モデルプレス＝2025/10/01】雑誌「Duet」（集英社）が公式X（旧Twitter）を2025年10月1日に更新。12月号（同年11月7日発売）をもって、休刊することを発表した。【写真】人気アイドルが務めた最新号の表紙◆「Duet」休刊を発表同雑誌は「このたび、Duetは2025年12月号（11月7日発売）をもちまして、休刊することとなりました」と発表。「創刊からこれまでの39年間、多くの読者の皆様、そして、取材させていただいた多くのタレン