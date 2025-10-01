◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン練習日（１日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）米ツアーを主戦場とし、今季国内ツアー初出場となる古江彩佳（富士通）は１日、練習ラウンド後に取材に応じ、国内では３年ぶりの優勝に向けて意気込みを語った。先月２３日に帰国した古江は、故郷・兵庫でのメジャー大会に向けて「（調子は）ボチボチかな。地元の兵庫なので頑張りたい。自