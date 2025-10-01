◆第７６回毎日王冠・Ｇ２（１０月５日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）追い切り＝１０月１日、美浦トレセン札幌記念７着から巻き返しへホウオウビスケッツ（牡５歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）は、Ｗコースでピコシー（３歳２勝クラス）との併せ馬。６馬身半追走してスタートし、道中は集中力十分に折り合いはスムーズ。最後の直線では好反応から僚馬に並びかけて一気に