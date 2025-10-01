３０日の中日戦（東京D）で史上４人目の日米通算２００勝を達成した田中将大投手が１日、試合前練習に姿を現した。１４時頃に守護神のライデル・マルティネス投手と共にグラウンドに表すと、バックスクリーン下で練習を始める投手陣の元へ。円陣が組まれると、２００勝達成の記念Tシャツを身にまとったナインらから改めて拍手で祝福され、笑顔で練習をスタートさせた。