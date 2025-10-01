テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、9月30日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）の配信限定版に出演。「モヤモヤさまぁ〜ず2」の新アシスタントになれず、「ガーンってなりました」と語った。番組本編にさまぁ〜ずの2人が出演し、「モヤモヤさまぁ〜ず2」の話題となったときに、中根舞美アナがテレビ東京のアナウンサーにとって「モヤさま」のアシスタントは“勝ち確”に等