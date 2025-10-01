お笑いコンビ・さまぁ〜ずの三村マサカズ（58歳）が、9月30日に放送されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演。「モヤモヤさまぁ〜ず2」の新アシスタント・齋藤陽アナには“いつものモード”になれず、「あのお方には言ってはいけない」と感じていると語った。トーク番組「紙とさまぁ〜ず」に出演しているさまぁ〜ずの三村マサカズと大竹一樹が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。「