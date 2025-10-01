主婦の浅木胡逸（あさぎこいち）さんの漫画「防水」が、Xで4万以上の「いいね」を集めて話題となっています。小学1年の息子に、学校からタブレットが支給されました。学校からは「防水ではない」と説明があったようなのですが、「防水」の意味が分からなかった息子は…という内容で、読者からは「危なかったですね」「最低限の防水がついた機種を用意してほしい」「もし自分が小学生のときに渡されたら、1カ月持たない自信ある