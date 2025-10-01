女優・声優の星乃まみが1日、自身のXを更新。結婚と第1子妊娠を報告した。星乃は「いつも応援してくださっている皆さまへ。私事ではありますが、この度入籍いたしました。そして、ご縁があり新しい命を授かりました」と伝えた。「日々変わっていく自分の体調や身体やらに驚きつつも家族が増える喜びをかみしめています」とし、今後の活動については「出産後諸々落ち着きましたらこれまで続けてきた司会業や役者のお仕事も少