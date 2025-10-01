南海電鉄の創業１４０周年を記念し、鉄道好きとして知られる漫才コンビ「中川家」の礼二さんが８月６日、なんば駅で一日駅長を務めた。特急「ラピート」のアナウンスや出発合図を行ったほか、高島屋大阪店でのトークショーで来場者をわかせた。礼二さんは南海電鉄の制服姿で登場。のりば付近でマイクを握り、午前９時３０分発のラピート関西空港行きの案内を放送。コントさながらの独特な声で、停車駅や注意事項などを読み上げ