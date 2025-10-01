農業大国として多様かつ優れた食文化を持つフランス。人気の伝統菓子や高級食材に加え、小麦粉・精肉・乳製品・畜産品など、現地の食品企業は自然の恵みや職人技に裏打ちされた高品質な商品をフランス国内外に提供し続けている。在日フランス大使館貿易投資庁―ビジネスフランスは、このほど第4回「フランス 美食の余韻」を大使公邸で2日間にわたり開催した。フランスの高級食材・飲料の商談展示会で、20社以上の現地企業が出展。