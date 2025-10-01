矢野経済研究所は、美容医療を実施している全国の病院や美容クリニック施設を対象とした郵送アンケート調査を実施し、施術件数や患者数、スタッフ数、美容医療機器保有状況やその評価などを明らかにした。ここでは、全施術および施術別の年間施術件数の平均について、公表している。調査の結果、施術別に年間施術件数の平均をみると「プチ整形（処置）」が680.1件、「医療脱毛（女性）」623.7件、「フェイス関連の美容皮膚／リジュ