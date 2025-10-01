「ホームコーディ ふわりッシュタオル」イオンは10月1日（店舗やエリアによって発売日が異なる場合がある）、「イオン」「イオンスタイル」「サンデー」と「イオンスタイルオンライン」にて、イオンのプライベートブランド「HOME COORDY」（以下、ホームコーディ）から、忙しい毎日に、吸水性が良く、乾きやすいのに加え、ふわふわの肌ざわりを実現したよくばりなタオル「ホームコーディ ふわりッシュタオル」を発売する。近年、ラ