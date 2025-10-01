カルビーは、昨年度から、グループ会社でさつまいもの加工卸売事業を手掛けるカルビーかいつかスイートポテトの商品を取り扱う熟成焼き芋専門店「蔵出し焼き芋かいつか」の運営を担っている。「蔵出し焼き芋かいつか」では、さつまいもの新しいおいしさを発見してもらうことをテーマに、様々な商品を提供している。今回、独自の貯蔵技術で熟成させたさつまいも「紅天使」を使用したスナック菓子「紅天使ごほうびチップス」を10月1