すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、10月7日午前9時から、「チーズインハンバーグカレー」を販売する。「チーズインハンバーグカレー」は、中にモッツァレラチーズとレッドチェダーチーズを使ったソースを入れたハンバーグを、すき家の「カレー」にのせた食べ応えのある商品とのこと。「チーズインハンバーグカレー」牛と豚の合い挽き肉を使ったハンバーグは厚みがあり、ジューシーな食感となっている。ハンバーグを割る