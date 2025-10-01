現地９月30日に開催されたU-20ワールドカップのグループステージ第２節で、船越優蔵監督が率いるU-20日本代表が開催国のチリと対戦した。初戦のエジプト戦に２−０で勝利した日本は、ホスト国相手に序盤から積極的に攻撃を仕掛ける。すると31分には、ボックス内で高岡伶颯が倒されてPKを獲得。これを高岡が自ら蹴るも、相手GKに完全に読まれてストップされる。それでも後半に入って51分、齋藤俊輔が敵陣ボックス内で倒される