気象庁は、北海道で猛烈な雨が降っているとして、記録的短時間大雨情報を発表しました。【映像】北海道に記録的短時間大雨情報北海道の黒松内町付近では、午後1時40分までの1時間に、約110mmの猛烈な雨が降ったと見られています。土砂災害や家屋の浸水、河川の増水や氾濫など、災害発生の危険度が高まっています。市町村から発表される避難情報に注意してください。北海道は日本海側や太平洋側の西部を中心に大気の状態が