女優イ・ミンジョンが立派な実家を公開した。特に、今年70歳であるにも関わらず、変わらぬ美貌が目を引いた。【写真】イ・ビョンホン夫婦の“キスショット”去る9月30日、YouTubeチャンネル「イ・ミンジョンMJ」を通じて、「実家突撃。久しぶりにデートしようとしたが、息子と父もついてきた;;」というタイトルの動画が公開された。実家に着いたイ・ミンジョン。立派な実家の柔らかくて高級なインテリアが目を引いた。なかでも、イ