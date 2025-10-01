米大リーグ（ＭＬＢ）のポストシーズンが３０日（日本時間１０月１日）、両リーグのワイルドカードシリーズ計４試合でスタートし、ポストシーズン初日から日本人選手が大暴れだった。まずはポストシーズン初出場となるカブス・鈴木誠也外野手（３１）。本拠地・パドレス戦に「５番・右翼」でスタメン出場すると、０―１で１点を追う５回先頭の２打席目にレギュラーシーズンから５試合連続弾となる同点ソロを放つと、続くケリー