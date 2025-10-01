俳優の水谷豊と伊藤蘭を両親に持つ俳優の趣里が第一子を出産し、9月26日にInstagramでその喜びをシェアした。趣里は「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します。変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます。」と感謝の気持ちを述べている。さらに「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている