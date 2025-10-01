主人公・ユリは、結婚5年目。1歳の娘・シホを授かり、平穏な日々を過ごしていました。ところがある日、夫の古い携帯に通知が届き、夫は不倫していることが判明。信じていた夫の裏切りに直面し、葛藤しながらも、家庭を守るためにユリが下す決断とは――。 夫のマサヒトとは結婚して5年目。可愛い1歳の娘・シホもいて、私たち家族は穏やかな日々を送っている、そう信じていました。夫の趣味はテニス。週末はよくコ&#