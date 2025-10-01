女優でタレントの森尾由美（59）が1日、自身のインスタグラムを更新。ドジャースとレッズのワイルドカードシリーズ第1戦を現地で観戦したことを報告し、会場の熱狂ぶりを伝えた。試合は、「1番・DH」で先発出場したドジャースの大谷翔平投手が初回に先頭打者弾を放つと、第4打席でも一発を放った。森尾は「始まったーと思ったらすぐにホームランおにぎり食べてまたホームラン球場大興奮でした」と現地の様子を伝えていた