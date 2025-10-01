広島は１日、高橋建２軍投手コーチ（５６）、横山竜士２軍投手コーチ（４９）と来季のコーチ契約を締結しないと発表した。高橋コーチは２０２２年に１軍投手コーチとして入閣し、翌年に２軍に配置転換。横山コーチは２０２０年から４年間１軍投手コーチを務め、２４年から２軍を担当した。両コーチは今季、いずれも２軍担当として新人の佐藤柳や菊地ら将来性豊かな若鯉の成長を後押し。２軍戦に登板する若手の姿に目を凝らし