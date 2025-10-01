日本時間１日に行われた米大リーグのワイルドカードシリーズ（３回戦制）初戦、ドジャース―レッズ戦で大谷翔平がいきなり本領を発揮した。初回に先頭打者弾を放つと、六回の第４打席には、飛距離１３８メートルの特大の一発。５本のホームランが飛び出し、１０−５と先勝したチームにあって、ずば抜けたパワーを見せつけた。（デジタル編集部）まずは初回。今季の直球の平均球速が９９・５マイル（約１６０・１キロ）という右