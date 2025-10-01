福岡県警うきは署は1日、今年に入り、同署管内（うきは市、久留米市田主丸町）で空き家のガラスを割るなどして侵入され室内が荒らされる窃盗事件が連続発生しているとして、防犯メールで軽快を呼びかけた。特に、県道151号線や県道81号線に近い築年数が古い空き家が狙われているという。