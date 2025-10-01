2025年10月1日午前10時5分ごろ、北海道天塩町天塩の町道で、バイクに乗っていた60代の男性が転倒する単独事故がありました。男性は病院に搬送されましたが、意識はあるということです。警察によりますと、通りかかった人が消防に通報し、消防から警察に連絡があったということです。男性は顔面から出血し、ろっ骨が折れている恐れがあることから病院に搬送されましたが、意識はあるということです。また事故当時、男性はヘルメット