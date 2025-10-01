米国女子ツアー日本版が公式インスタグラムを更新。10月1日にハワイで開幕する米国女子ツアー「ロッテ選手権」を前に、懐かしい写真を投稿した。【写真】優勝を決めた宮里藍、会心のガッツポーズ！【米国女子ツアー日本版の公式Instagramより】公開したのは優勝した宮里藍がレイを首に掛け、ダンサーと一緒に楽しそうにフラダンスを披露する姿。そしてトロフィを手に、親指と小指を立てたアロハポーズでカメラに笑顔を見せる写真、