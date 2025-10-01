西武は１日、渡部健人内野手（２６）、平井克典投手（３３）、水上由伸投手（２７）、佐々木健投手（２９）ら大量１１選手に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。今季も５位と低迷し、３年連続Ｂクラス確定。西口監督の就任２年目、巻き返しを目指す来季へ、大なたを振るう形となった。▽通達された選手は以下。平井克典投手、水上由伸投手、大曲錬投手（育成）、井上広輝投手（育成）、古賀輝希選手、渡部健人選手