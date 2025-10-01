９月２６日に最終回を迎えたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」のスピンオフドラマ「あんぱん特別編メイコの初舞台」が９月３０日、放送された。朝ドラ本編でもシュール過ぎると話題となったミュージカル「アンパンマン」の着ぐるみについて、主演俳優も困惑していたことが発覚した。本編でも子どもたちが笑顔で声援を送った「アンパンマン」ミュージカルの開演１時間半前を描いたもので、ここで主演の浜辺ヒラメ（浜野謙太）