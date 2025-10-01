西武は1日、平井克典投手（33）、水上由伸投手（27）、大曲錬投手（27）、井上広輝投手（24）、古賀輝希内野手（25）、渡部健人内野手（26）、野村和輝内野手（22）、川野涼太内野手（24）、松原聖弥外野手（30）、モンテル外野手（25）、奥村光一外野手（25）に来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。渡部健は桐蔭横浜大から20年ドラフト1位で入団。体重115キロの巨漢で右の大砲候補として期待され、中村剛の後継者