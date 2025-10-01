「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース１０−５レッズ」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は試合後会見に臨み、先制点の重みについて「先発投手にとっても早い回で援護があるというのはそれだけ自分の攻めにもつながりますし、先制点以降の打席に関しても心に余裕を持って振れる。そういう追加点を取ってリードしている方がいい打席を送れるんじゃないかなと思います」と語った。先制点を奪った