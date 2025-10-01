四国水族館 秋は夏服から冬服への衣替えの時期ですが、四国水族館（香川・宇多津町）が10月1日から11月30日まで、衣替えするユニークな海の生き物を集めた「海のころもがえ展」を開催します。 成長するとオスからメスへと性転換するハナヒゲウツボは、体の色が黒、青、黄色に変化し、成長の過程で違う衣装を身に着けます。 サザナミヤッコは幼魚と成魚で体色が大きく変わり、同じ魚とは思えないぐらいに模様が変