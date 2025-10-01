史上４人目の日米通算２００勝を達成した田中将大投手の祝福ムードが続いている。巨人ナインは１日、東京ドームでの今季最終戦に向けて試合前練習をスタートさせた。グラウンドに姿を現した選手や球団スタッフらは「２００」という数字と田中将の在籍した楽天、米大リーグ・ヤンキース、巨人のロゴが入った記念Ｔシャツを着用して練習を行った。