タレントの中川翔子が自身のInstagramで双子男子の出産をしたことを報告。中川は「双子男子、あわせて5キロ以上！が爆誕してくれて人生においてレアすぎる体験をした一日。本当に無事に健康に産まれてくれてホッとしています。まだ今日は別室で安静にしつつ、なので昨日感じたレアな気持ちを絵日記にしました。帝王切開のことは一生忘れない景色だったので改めてまたレポ漫画描きたいです。」と語り、出産の喜びをつづった。さらに