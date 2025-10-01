◆第６０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都競馬場・芝２４００メートル、１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）追い切り＝１０月１日、栗東トレセン秋の始動戦を迎えるショウナンラプンタ（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父キズナ）は坂路を単走。楽な手応えながら小気味いいリズムを刻んで、５５秒８―１２秒３をマークした。キビキビした動きで十分な前進気勢があり、馬体も太め感なくすっきりと仕上がった。高野調教師は「長い