ＴＢＳ系「ＴＨＥ神業チャレンジ」２時間スペシャルが９月３０日に放送され、ＭＣ芸人のヘアスタイルにネットは騒然となった。「長田カツラじゃない？」「長田さんかつらしてるの？」「長田さん絶対かつらｗあの直後だったんか」「長田さんカツラぽい！！笑髪の毛乗ってる感。あの日以降の収録かな〜〜」「チョコプラ長田はかつらか」とネットは二度見。司会を務めるお笑いコンビ「チョコレートプラネット」の２人が出演した