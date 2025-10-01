小腹がすいたときにササッと作って食べられるおやつがあると嬉しいですよね。今回は、10分で完結するのに、一度に25個も作れる超お手軽な一口ドーナツのレシピをご紹介します。一見手間がかかりそうですが、このレシピなら、あっという間にふわふわドーナツを食べられます。 ▼スプーンで生地をすくって油にIN 粉糖との相性は抜群。成形できないからこそ不揃いがかわいいポイントに。 実際にこの記事を作った人の感想 つくれぽ